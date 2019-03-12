رغم حادث إثيوبيا.. "الطيران الأمريكية" تقرر استمرار استخدام "بوينج 737"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ):

قررت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس الاثنين، عدم إصدار أوامر لشركات الطيران الأمريكية بوقف استخدام طائرات "بوينج ماكس 8"، عقب حادث تحطم طائرة من الطراز نفسه في إثيوبيا أمس أول الأحد.

وأضافت الإدارة في إخطار مستمر بشأن صلاحية الطيران إلى المجتمع الدولي إنها بدأت التحقيق في هذا الشأن، مضيفة: "حتى الآن لم يتم تزويدنا ببيانات لاستخلاص أي استنتاجات أو اتخاذ أي إجراءات".

وجاء ذلك البيان بعد تحطم طائرة بوينج 737 ماكس 8 في إثيوبيا الأحد الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 157 شخصًا.

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وهذا هو ثاني حادث تحطم لطائرة بوينج 737 ماكس 8 في أقل من 5 أشهر، وفي أكتوبر من العام الماضي، لقي 189 شخصًا حتفهم في تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون آير" في إندونيسيا.

ودفع حادث تحطم طائرتي بوينج كلًا من إثيوبيا والصين وإندونيسيا إلى تعليق استخدام طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، وهناك 387 طائرة من ذلك الطراز تعمل في 59 شركة طيران حول العالم.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها أكملت عددًا من الإجراءات في أعقاب حادث التحطم في إندونيسيا، بما في ذلك إصدار توجيه بشأن صلاحية للطيران في نوفمبر ومراجعة عمليات إنتاج شركة بوينج.

وذكرت الإدارة أن خبرائها، إلى جانب خبراء من المجلس الوطني لسلامة النقل، يدعمون المكتب الإثيوبي للتحقيق في الحوادث، في جمع البيانات المتعلقة بالحادث وسيعكفون على فحص كل ذلك عن كثب. وقالت الإدارة إنها ستتخذ "الإجراء المناسب" إذا كانت البيانات تشير إلى الحاجة إلى القيام بذلك.​