جمال عبدالرحيم: عمومية "الصحفيين" تبحث إنشاء صناديق تأمين ضد العجز والبطالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين، أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ستناقش في اجتماعها المقبل المحدد له يوم الجمعة 15 مارس الجاري، الاقتراح المقدم من بعض الزملاء الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.

وأشار في منشور له على صفحته في موقع "فيس بوك"، إلى أن ذلك يأتي طبقًا للمادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص على أن (تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أوالبطالة). ​