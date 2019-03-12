بالصور- إعادة بين "الخشن" و"المجلع" في الانتخابات التكميلية بأشمون

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التكميلية بدائرة أشمون، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية عقب الانتهاء من فرز الأصوات في اللجان الفرعية.

وأسفر الفرز عن دخول كلا من المرشحين أحمد الخشن مرشح حزب "مستقبل وطن" والمرشح حاتم المجلع، جولة للإعادة بينهما.

وحصل المرشح أحمد الخشن على 267 ألف صوت بينما حصل المرشح حاتم مجلع على 110 آلاف صوت وهما أعلى المرشحين.

وجاء عدد الحضور 93 ألف و627 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 90 ألف و999 صوتًا، فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخبًا، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفًا.