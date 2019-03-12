محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365): شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تقام في أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لم يكن ينتو قط الترشح.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: بوتفليقة يأجل الانتخابات الرئاسية ويعلن عدم خوض السباق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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