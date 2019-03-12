توقعات الأبراج ليوم March 12, 2019

برج الحمل

مهنياً: تجد نفسك منهمكاً في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين

عاطفياً: كن شجاعاً واعترف بالخطأ ولا تتكبر، لأن هذا يجعلك تخسر الشريك، لذلك تحدث معه واعتراف بالخطأ حتى تستعيد ثقته بك

صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك، وعليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية

برج الثور

مهنياً: لا داعي إلى اثارة الجدال، تكلم بوضوح وهدوء فالحوار الهادئ يضمن لك نجاحاً وتألقاً، وتكثر الاتصالات والزيارات

عاطفياً: تحاول أن تتجنب الدراما والمشاكل بينك وبين الشريك، فأنت تحب أن تعيش كل لحظة بلحظتها وتستمتع بالأوقات السعيدة معه

صحياً: إحم استقرارك الصحي ولا تسمح لنفسك بالتصرّف بشكل طائش حتى لو كثرت الضغوط واشتدت المصاعب

برج الجوزاء

مهنياً: تترك انطباعاً جيداً في أثناء حفل أو اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، فتكثر الاتصالات بك للحصول على خدماتك

عاطفياً: تخيم اجواء عذبة ورومانسية فتبدو الشؤون العاطفية أكثر أهمية بالنسبة إليك، وقد تقع في الغرام إذا كنت عازباً أو يحصل ما هو مفاجئ في إيجابياته، فتقرر الزواج

صحياً: ابتعد عن الأشخاص أصحاب الأذية وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك

برج السرطان

مهنياً: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، سارع إلى تكثيف الجهود تفادياً لتفاقم المسؤوليات، فقد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء ويضعك أمام ضرورة حسم الأمور

عاطفياً: تجد نفسك مملتئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية، وينتابك ميل إلى التمتع بالحياة والعطلة والسفر

صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي، كن أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك الدفينة

برج الأسد

مهنياً: بغضّ النظر عن عمرك وحقل اختصاصك، يبتسم لك الحظ، وترغب في تعلم لغة أو مهارة جديدة وتبدو سعيداً ومطمئناً

عاطفياً: يبدو الشريك أكثر تفهماً وتقرباً منك، ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها، وينقذك من أي ورطة

صحياً: من الخطوات التي يجب عليك اتباعها يومياً هي ممارسة التمارين الرياضية، فهي تجعل صحتك سليمة وتشعرك بأنك في حالة افضل كل يوم

برج العذراء

مهنياً: إحذر الوقوع في خطأ وتجنب توجيه الانتقاد واللوم إلى أحد ولا سيما المسؤولين، لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف فأنت لا تزال ترزخ تحت ضغوط كثيرة

عاطفياً: تسعى بكل طاقتك إلى المحافظة على من تحب على الرغم من ميلك إلى فرض طريقتك الخاصة في التعاطي مع الأمور

صحياً: تتغلب هذا اليوم على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن النشاطات الترفهية التي تؤمن لك المرح وتساعدك على اكتساب لياقة بدنية من دون جهد كبير

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برج الميزان

مهنياً: قد تتأخر بعض النتائج، لكنّ هذا لا يعني أنّه لن يكون للاتصالات والنقاشات تأثيرات نافعة ،بل بالعكس تماماً، ثابر وكرّر المحاولة

عاطفياً: يوم جميل جداً او حتّى من أجمل الأيام، يفسح في المجال لفتح حوار على مراحل متعدّدة تكون في النهاية بنّاءة ومثمرة

صحياً: قد يطلب منك الخروج للمشي مسافات طويلة، لذا يجب أن تكون مستعداً للشعور بالتعب الذي قد ينتج من ذلك

برج العقرب

مهنياً: تُثار مسائل تتعلّق بملكية أو إرث أو عقود أو رواتب، تؤدي إلى بعض الخلافات، لا تنفعل أمام الحالات الطارئة، وحاول تفادي الخلافات على أنواعها

عاطفياً: لا تفرّط بالشريك، فهو الأقرب إليك وأكثر من يفهم أوجاعك الحياتية، ولا سيما أنك خرجت من مرحلة ضبابية في العلاقة، فحاول أن تكون متريثاً

صحياً: التعرّض لأشعة الشمس بكثرة حتى في هذا الشهر، يزيد نسبة الأضرار التي قد تلحق ببشرتك، لذا إذا كنت ترغب في السير في الطبيعة فاحم نفسك جيداً من الشمس

برج القوس

مهنياً: تزدهر سمعتك وتحلق في سماء الأعمال والاجتماعيات، يوم مذهل يحمل نقاشات إيجابية وعروضاً وتقديراً ومكافآت

عاطفياً: تشكو عدم تفهم الشريك لك ومعاكسته لآرائك، فتختلف معه وتصطدم بالغرباء، طباعك تسبب لك العدائية والاستفزاز

صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تدع اليأس يتسلل إلى داخلك، ولا تفسح الطريق أمام الكآبة لتتسلل إلى نفسيتك

برج الجدي

مهنياً: لا تحاول لفت انتباه الآخرين وابقَ بسيطاً وطبيعياً، تكون الأجواء مناسبة للانطلاق بمشاريع جديدة، تضع فيها أفكارك المميزة وديناميكيتك

عاطفياً: تشعر بالثقة والحماسة ما يجعلك ترمي إلى تحقيق الأفضل في حياتك العاطفية، بانتظارك مفاجآت وتغييرات غير متوقعة وإثارة نقاط مهمة تحتاج إلى تصويب

صحياً: لا بد من أن تكون التغييرات التي تحصل في محيطك مفيدة ‏لك وإن كانت مفاجئة

برج الدلو

مهنياً: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

عاطفياً: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع

صحياً: الرياضات والرحلات الطويلة تساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك، استمر بممارسة نشاطاتك المفضلة

برج الحوت

مهنياً: تسعى جاهدا لكسب التأييد أو الموافقة على مشروع لك أو قرار، لكن توقع تأخيراً في المعلومات وتعليقاً لبعض المهام، فكُن واعياً

عاطفياً: تجاهل أي عدائية أو مواجهة يفتعلها الشريك، قد تتعرّض لخيانة أو تعيش وضعاً محرجاً يقلب حياتك رأساً على عقب

صحياً: تقاوم الأمراض بكل إرادة، وجسدك قوي لا يتأثر بالتغييرات الفلكية، في حال تعرضت لوعكة صحية فتكون بسبب الإهمال