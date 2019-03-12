بعد الأزمة الصامتة.. العثماني: الصداقة بين الشعبين المغربي والإماراتي دائمة ومستمرة

بعد أيام عن عودة السفير المغربي في الإمارات إلى مقر عمله، عقب توتر علاقات المغرب مع الدولتين الخليجيتين، السعودية والإمارات، استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، وفدا إماراتيا للتباحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وتباحث العثماني مع أمل بنت عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي للإمارات، وشدد على أن الرابطة التي تجمع بين المغرب والإمارات، متجذرة وإنسانية وأخوية، وأن الصداقة بين الشعبين دائمة ومستمرة.

وأشاد رئيس الحكومة بمستوى العلاقات المغربية الإماراتية في شقها السياسي، وبما يُبذل من أجل تعزيز هذه العلاقات لتشمل باقي المجالات الاقتصادية والثقافية.

بالمقابل، أشادت المسؤولة الإماراتية بالاستقرار الذي تنعم به المملكة، وكذا بمستوى التقدم الذي تعرفه، حسب قولها.

وعبرت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي للإمارات، عن سعادتها لمستوى العلاقات المغربية الإماراتية، مبدية رغبة بلدها في تطويرها، كما ثمنت الدعوة الأخيرة للملك محمد السادس، التي وجهها إلى الجزائر لفتح باب الحوار لحل الخلاف بين الدولتين الجارتين.