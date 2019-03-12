بلخياط «تستحوذ» على «Amethis»

بعد خمس سنوات من دخول شركة «Amethis»، المتخصصة في الاستثمارات المخصصة للقارة الإفريقية، في رأسمال مجموعة «Dislog» الصناعية، تتجه عائلة منصف بالخياط، وزير الشباب والرياضة السابق، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الاستحواذ على 29 في المائة من رأسمال «Amethis»، وهو ما سيتيح لهولدينغ عائلة بلخياط السيطرة على نسبة مهمة من أسهم المجموعة.

وعبرت مجموعة «Dislog» عن سعادتها للقيام بعملية الإغلاق، لأن المجموعة تدخل مرحلة جديدة من خلال تشغيل أربعة مشاريع صناعية، تهم إنتاج الشاي والبسكويت والزيوت ومواد التنظيف. وأضافت الشركة أن الأمر يتعلق بتوفير 1300 فرصة شغل في أفق 2021.