شكرا لقرائتكم خبر عن نظام قطر يتعاون مع القوى المعادية للخروج من أزمته والان نبدء بالتفاصيل

مع استمرار أزمته يتخبط نظام الدوحة في علاقاته وأولوياته تارة يتجه نحو نظام طهران وأخرى نحو تركيا أردوغان في حين تمارس هاتان الدولتان اللعب على المكشوف في استثمار نظام الدوحة للنيل من دول التحالف الرباعي، «المملكة والبحرين والإمارات ومصر»، فالنظام القطري يحاول الخروج من أزمته بالتعاون مع القوى المعادية للعرب والجماعات الإرهابية.

وقال خبراء ومختصون: إن ما زعمته وكالة أنباء إيرانية أن الدوحة طلبت من دول عربية التوسط لتسوية الخلاف مع دول «الرباعية» يعبر عن أزمة نظام الحمدين.

» قوى معادية

يؤكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق أحمد القويسني أن النظام القطري يحاول الخروج من أزمته بالتعاون مع قوى معادية للعرب مثل إيران وهو يعمّق الأزمة ولا يسهم في حلها، مؤكدا أن الدوحة مازالت تحضن الإرهابيين وتوفر لهم مأوى على أراضيها، نافيا ما يردده نظام الحمدين بأن الرباعي العربي يحاصر قطر لكنها إجراءات ومواقف في إطار مقاطعة لتتراجع قطر عن مخططاتها الهدامة للوطن العربي.

» مصدر وأجندة

وقال خبير الحركات الإسلامية مصطفى حمزة: إن مصدر الأنباء وكالة إيرانية ما يجعل الشكوك تحوم حولها، وهي بدون شك ضمن محاولات الدولة الفارسية لإنقاذ حليفتها قطر من العزلة، التي تعانيها منذ قرار الدول الأربع بمقاطعة الدوحة وليس حصارها كما يزعم نظام الحمدين وحلفاؤه، مؤكدا أن الدوحة مازالت تصر على العناد برفض الاستجابة للمطالب الـ13، التي يعد أبرزها التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

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» دعم الإرهاب

وشدد حمزة على أن النظام القطري يواصل معاداة العرب بدعم جماعة الإخوان الإرهابية ويوفر لعناصرها ملاذات آمنة على أراضيه، كما يمول قنوات ومنابر إعلامية يديرها قيادات إخوانية للإساءة للأنظمة العربية ونشر الخراب والفوضى في الوطن العربي؛ لأن دوافعها ومصالحها مشتركة، مشددا على أن النظام القطري يجب أن يقطع خطوات إيجابية في عدد من الملفات العربية الشائكة بالتخلي عن دعم الإرهابيين والإخوان ووقف التآمر في القضايا العربية مثل اليمن وسوريا وليبيا، ووقف منابر الإعلام القطرية، التي تؤجج الفتن العربية.

» تنفيذ الشروط

بدوره تساءل خبير الشؤون العربية ورئيس حزب صوت الشعب المستشار أحمد البراوي: كيف تطلب قطر المصالحة في الوقت، الذي لم تلتزم فيه بتنفيذ أي من شروط الرباعي العربي المتمثل في وقف دعم التنظيمات الإرهابية، ومنع إقحام قوى إقليمية بالتدخل في الشؤون العربية مثل إيران وتركيا. وأشار البراوي إلى أن قطر تورطت في أزمات كبرى لشق الصف العربي، كما تصر على احتضان الجماعات الإرهابية وتمويلها، مبينا أن إيران تحاول وقف حملات الهجوم والنقد، الذي يتعرض له النظام القطري من دول عدة بالعالم، بعد ثبوت تورطه في دعم الإرهاب.

وأوضح أن ما يتردد بين الحين والآخر عن مصالحة هي محاولات قطرية لالتقاط الأنفاس ومن ثم العودة إلى نفس نهجها التآمري.