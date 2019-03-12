الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من الخروج حال رفض الاتفاق الجديد لبريكست

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الثلاثاء، بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي حال رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وقال يونكر "إما الأخذ بهذا الاتفاق وإما عدم الخروج".

وكشف أن رئيس الوزراء الأيرلندي موافق على ضمانات بريكست.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يدخل تعديلات ملزمة قانونيا على اتفاق بريكست.

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وكشف ديفيد ليدينغتون نائب ماي، أمام البرلمان، أن الأخيرة "انتزعت تعديلات ملزمة قانونيا تقوي اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي وتحسنهما".

وجاء الإعلان عقب محادثات أجرتها ماي في مدينة ستراسبورغ مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وقد بدأت ماي محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الأوروبية لمحاولة إنقاذ اتفاق بريكست، عشية تصويت جديد لمجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.





وتأتي زيارة ماي لستراسبورغ بعد مساع بذلها في نهاية الأسبوع مسؤولون بريطانيون لضمان الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، على أمل إقناع النواب البريطانيين بتأييد الاتفاق.