الغفران.. حكاية قبيلة اضطهدها تنظيم الحمدين

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكاية ظلم واضطهاد يتجاوز عمرها الـ٢٠ عاما، لأناس كل ذنبهم أنهم قالوا لا لرجل انقلب على والده، وتمسكوا بحقوقهم كمواطنين ضد نظام جائر، يخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية.. إنها مأساة قبيلة الغفران مع تنظيم الحمدين.

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