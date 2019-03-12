وثائق سرية: إيران تصنع الدمار منذ 20 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم تكن أنشطة إيران الدامية وليدة اليوم، فقد خططت منذ أكثر من 20 عاما لبناء خمسة أسلحة نووية وأنظمة متفجرات تهدد المنطقة، وفق وثائق سرية كشف عنها موقع معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي.

وفرت الوثائق نظرة مبكرة وفهما عميقا لدور نظام الملالي في نشر التوتر وتكدير السلم العام في المنطقة، وأظهرت كيف كان يخطط لتحقيق هدفه المتمثل في تصميم وتصنيع أسلحة نووية بحلول عام 2003، وتؤكد الوثائق أنه وضع البنية التحتية لبرنامج شامل للدمار، وأنه كان يستعد لإجراء اختبار تحت الأرض، حيث كان الهدف النهائي امتلاك أسلحة نووية قابلة للاختبار والتنفيذ.

وطالب معهد العلوم والأمن الدولي أن تزيد الاستراتيجية الأمريكية الحالية الضغط على إيران، وأكد أن العقوبات هي أفضل طريقة لمنعها من صنع أسلحة نووية والتفاوض على اتفاقية نووية أكثر شمولا، تشمل أيضا الصواريخ الباليستية والقارية، وهي حاجة أثبتها الوجود السابق لمشروع 111، الذي ركز على عودة الصواريخ للحصول على سلاح نووي.

وثيقة عمرها 20 عاما

للحصول على فهم أعمق لخطط إيران، تساعد وثيقة منذ 20 عاما، تعود إلى عام 1999 أو 2000 على ذلك، وتسلط الضوء على بناء خمسة أسلحة نووية، حيث تناقش جدولا وتكلفة هامشية لإنشاء البنية التحتية لتطوير وبناء هذه الأسلحة النووية الخمسة على مدى ثلاث أو أربع سنوات تقريبا، أي بحلول عام 2003.

والخطة المعتمدة في هذه الوثيقة لا تتضمن تفاصيل أو جداول زمنية لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لهذه الأسلحة، وقد تمت الموافقة على الجدول الزمني والميزانية في الجدول من قبل المجلس الأعلى للتكنولوجيات المتقدمة، وكان المجلس الذي عرف بهذا الاسم، يتألف حينها من الرئيس محمد خاتمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني حسن روحاني، ووزير الدفاع علي شمخاني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا أقازادة، وقد يكون أحد كبار ممثلي وزارة الخارجية أدرج في هذا المجلس.

وكما هو معتاد في عدد من الوثائق في المحفوظات أو في حوزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تجنب الكتاب أن يكونوا صريحين أكثر مما ينبغي، وأن يحذفوا النقاش المباشر حول الأسلحة النووية، واستخدام الرموز.

أنظمة التفجير

تظهر الخطة جدولا زمنيا طموحا لإنجاز مجموعة من 13 مهمة، تتوج باستعداد لإجراء اختبار نووي في وقت مبكر من عام 2002 أو عام 2003، وتتوخى تصنيع «5 أنظمة تفجير» بحلول أوائل عام 2003، كما دعت الخطة إلى تصنيع أربعة أنظمة حربية متداخلة في ستة أشهر، من سبتمبر 2002 حتى مارس 2003. ولم يرد في الجدول التوقيت الدقيق للاختبار السري، مما يوحي بأن إيران لم تقرر ما إذا كان سيتم إجراء اختبار، ومع ذلك، فإن الجدول الزمني وغيره من المعلومات الواردة في الأرشيف تؤيد أن النظام لديه النية في إجراء واحد وكان يبحث عن موقع اختبار مقبول.

لم يتم إنجاز الجدول الزمني كما هو مخطط له، على الرغم من أنه بحلول عام 2003، كانت إيران تقوم بعمل مكثف بشأن المهام المحددة في الخطة السابقة، ففي الوقت الذي تمت فيه إعادة توجيه برنامج الأسلحة النووية في عامي 2003 و2004، لم تقم إيران ببناء أي أسلحة نووية.

وعلى الرغم من أن الخطة لم تتضمن الجدول الزمني للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، فمع ذلك، وفي حاشية الجدول يلاحظ أن الجدول لا يشمل النفقات المتعلقة بحيازة اليورانيوم المخصب، وهو على الأرجح النوع الأكثر إثراء، وعرضت في الحاشية التكاليف المتوقعة، مثل تكلفة شراء اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة من الخارج أو إنتاجه في إيران، إذ يتضمن تقديرا للحصول على كجم واحد بقيمة تقدر بمليون دولار و20 ألفا.

إن ما يقرب من 20 كجم من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لكل سلاح، تكفي 200 كجم لما لا يقل عن عشرة أسلحة نووية، وقد يمثل هذا هدفا أطول أجلا لبرنامج الأسلحة النووي أو إنشاء احتياطي لليورانيوم المخصب، عندما تمت الموافقة على الخطة.

النفقات وتوظيف أجانب

كان من المتوقع الانتهاء من المهام الثلاث الأولى في أوائل 2001، وتشمل نفقات إضافية بالريال الإيراني والدولار الأمريكي، ويبدو أن هذه الأخيرة هي نفقات مدفوعة بالدولار، وليست تحويلا من الريال إلى الدولار.

والسؤال هو ما إذا كان يمكن أن تكون هذه النفقات لشراء المعدات أو المواد أو غيرها من السلع من الخارج، والتي كانت ستحتاج إلى الدولار الأمريكي.

آخر هذه المهام الأربع، هي الحصول على التكنولوجيا وتوظيف العلماء الأجانب، ويعتقد أن فياتشيسلاف دانيلينكو هو أحد الخبراء العاملين في برنامج الأسلحة النووية ـ الذي يبدأ في منتصف التسعينات وينتهي في عام 2002 ـ، ولا شك أن استخدام صيغة الجمع في هذا الجدول يعني ضمنا أن هناك آخرين يساعدون إيران، أو أنها تهدف إلى توظيف خبراء أجانب آخرين، وقد يشير إغفال مبلغ المصروفات المتوقع إلى أن هذا الجانب من الجهد يتم دفعه من ميزانية أخرى.

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أنظمة الرؤوس الحربية

تداخلت عديد من المهام، وحددت كمية كبيرة من الأموال لمرافق البناء، وتجهيزها، وإجراء الاختبارات، ويشمل هذا النوع من الاختبارات أنظمة فرعية للسلاح النووي، مثل ما حدث في موقع اختبار بارشين شديد الانفجار، أو في موقع بالقرب من ماريفان، أو مواقع أخرى مدرجة في الأرشيف المعني بمعادلة تجارب الدول، والتصنيع عالي التفجير، وجوانب البحث وتطوير وتصنيع الأسلحة النووية، ويتطلب تصنيع خمسة أنظمة متفجرة، أربعة منها «أنظمة رؤوس حربية»، مما يقرب من خمس الميزانية المذكورة.

ولا شك في أن خطة التسلح هذه، ولا سيما جدولها الزمني، كانت طموحة للغاية، وربما حفزتها المساعدات الخارجية. ومع ذلك، تظهر الوثائق والصور في وقت لاحق أنه بحلول 2003 حققت إيران تقدما كبيرا في تجميع مجمع لتصميم وتطوير واختبار وتصنيع أسلحة نووية قابلة للتنفيذ، عندما توقف البرنامج في منتصف عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق.

البنية التحتية

البنية التحتية التي كانت إيران تخطط لها في هذه الخطة الأولية كانت ستسمح بإنتاج أكثر من خمسة أسلحة نووية، وعلى هذا النحو، ينبغي النظر إلى هدف إنتاج خمسة أسلحة نووية على أنه هدف أولي، وهو ما سيستخدم أساسا كرادع، عندما يلاحظ أيضا أن الغلة المخطط لها منخفضة إلى حد ما.

ومن خلال تصرفاتها، أظهرت إيران عدم اكتراث بما يتعلق بالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوقيعها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب، ولا بد من اعتبار رفضها المستمر للاعتراف بامتلاك برنامج للأسلحة النووية أو السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ ولايتها للتحقق من الامتثال لمعاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي لها، إهانة وتحديا لهيكل الأسلحة النووية برمته.

القدرة على التصنيع

إن القدرة على صنع اليورانيوم العالي التخصيب، والذي نوقش لفترة وجيزة في هذا الجدول، تحولت إلى عنق زجاجة حاسم في جهود إيران النووية بحلول عام 2003، لكن مهارة الإيرانيين في التفاوض واضحة في ذلك، فتحت قيادة روحاني، استطاعت إيران خلال ذروة الأزمة مع المجتمع الدولي في عامي 2003 و2004، الحفاظ على برنامج تخصيب الطرد المركزي للغاز، وتحقيق شكل من أشكال القبول الدولي لهذا البرنامج، طالما أنه يخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، فإن إحضار برنامج التخصيب الكامل هذا في ظل عمليات التفتيش الدولية لم يحدث لسنوات عدة أخرى، كما شهد المفتشون الإيرانيون المضللون بشأن برنامجها للطرد المركزي المتقدم، وبناء على ذلك سار مصنع التخصيب في فوردو المصمم أصلا لصنع اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

برنامج الأسلحة النووية

برنامج الأسلحة النووية الذي تم تنفيذه في إطار هذه الخطة المبكرة وبرامج AMAD اللاحقة كبير جدا وقيم للغاية، واستثمرت إيران الكثير من الموارد فيه وما زالت تواجه التهديد نفسه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وليس من المستغرب أن تركز القيادة على الحفاظ عليه واستمراره، في حين أنها تموه لأنشطتها بشكل مدني بشكل أفضل في الطبيعة.

كان السيد روحاني شخصية مركزية ومستمرة في برنامج الأسلحة النووية في أواخر التسعينات وأوائل الألفية الثانية، ومن الصعب العثور على دليل على أن دعمه للأسلحة النووية قد انتهى. إذا كان هناك أي شيء، فإنه يبدو أنه يوفر الاستمرارية لإيجاد طرق لإبعاد الضغط الدولي أثناء الاستمرار في البرنامج، في انتظار يوم يمكن فيه لإيران أن تقرر ما إذا كان البرنامج سيعود من جديد إلى الوجود ويبتكر أسلحة نووية.

المعيار المزدوج للوكالة الذرية

تظهر المعلومات في الأرشيف أن إيران معرضة لضغوط دولية وأنها تخشى من ضربات عسكرية أو مواجهة كافية لإعادة توجيه بعض أنشطتها الدامية، وقد ساعدت خطة العمل المشتركة على الحد من برامج تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم، مما أدى إلى اختناقها في نهاية المطاف. وما إن تفعل ذلك، ستظل إيران تحتفظ بكل البنية التحتية والخبرة لبناء أسلحة نووية في وقت لاحق.

إن عدم رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طلب تفتيش موقع المستودع، واستجابتها البطيئة للتصرف بالمعلومات في الأرشيف، بعد اطلاعها سرا على وجودها وغرضها يثير تساؤلات حول حياد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدرتها على التحقق من خطة العمل المشتركة، والتزامات إيران بشأن منع انتشار الأسلحة النووية، ليس الوكالة فقط، بل كذلك مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي لم يرق إلى مستوى مهمته، لقد أوجدوا معيارا مزدوجا لمنع انتشار الأسلحة النووية، والذي إذا لم يتم علاجه، سيقلل من فرص ضمان عدم بناء إيران أسلحة نووية، وسيعمل كقاعدة محورية للناشرين في المستقبل.

متطلبات تنفيذ الخطة

استيفاء الحسابات وعمليات المحاكاة الخاصة بـ »النظام«

استكمال المختبرات، ونظام مراقبة الجودة ونظام السلامة

استكمال تجهيز الاختبار والقياسات

الحصول على المعلومات والدراية التقنية والتوظيف للعلماء الأجانب

المهام المجدولة

لم تبدأ معظم المهام في وقت الموافقة على هذه الخطة، وكانت المهام التسعة المتبقية:

بناء المباني والمرافق للمجموعة وتجهيزها

تصميم وإنشاء المجموعات الفرعية والآليات الميكانيكية والفيزيائية

اختبار المتانة وتحسين الآليات والمجموعات الفرعية

تجميع نظام مماثل، وإجراء اختبارات »باردة« وتحسين النظام

البحث في مواقع الاختبار والاختيار والتحضير

البحث وتصميم نظام كرأس حربي (سلاح قابل للاستخدام)

تصنيع 5 أنظمة متفجرة واختبارها، والقياسات ذات الصلة

تصنيع 4 أنظمة رؤوس حربية

تحليل نتائج الاختبار والقياسات في الميدان بعد الاختبار

خطط إيران والوكالة الذرية