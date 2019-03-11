بمرسوم رئاسي.. بوتفليقة يحل هيئة مراقبة الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

وقّع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، مرسومين رئاسيين يتضمنان إنهاء القرار السابق بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، بجانب إدراج وظيفة نائب رئيس الوزراء.

وأشارت الوكالة الرسمية أن المرسومين شملا "سحب الأحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية وإحداث وظيفة نائب الوزير الأول".

وبموجب المرسوم حلّ بوتفليقة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي يترأسها عبد الوهاب دربال.

Advertisements

وأعلن الرئيس الجزائري تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفًا لأحمد أويحيى. كما قرر تعيين رمطان لعمامرة نائبًا لرئيس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد إعلان بوتفليقة انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تقام في أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لم يمتلك أي نية للترشح.

ووجه بوتفليقة رسالة إلى جموع الشعب الجزائري، بعد التظاهرات التي خرجت ضده لعدم خوضه السباق الرئاسي، تحوي إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

كان الرئيس الجزائري عاد أمس إلى البلاد بعد رحلة قالت السلطات إنها كانت لإجراء فحوصات طبية دورية في جنيف السويسرية.