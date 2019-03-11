​مصرع مصريين اثنين وإصابة 8 في حادث سير مروع بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- أ ش أ:
لقي مصريان مصرعهما، وأصيب ثمانية آخرين، في حادث تصادم مروع بين سيارة وشاحنة بأحد الطرق السريعة في الكويت.
وقال مصدر أمني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم الاثنين - إن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين بطريق كبد، ووقوع وفيات ومصابين.
وأضاف أنه تم على الفور الانتقال لموقع الحادث؛ حيث تبين أنه بين سيارتين إحداهما شاحنة يقودها سوداني الجنسية، في حين السيارة الأخرى يستقلها مصريون.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة مصريين اثنين، وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته بالغة، فيما وصفت إصابات السبعة الآخرين بالمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجهراء، والفروانية، وصباح الأحمد لتلقى العلاج اللازم، فيما تم رفع الجثتين من قبل الطب الشرعي.
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