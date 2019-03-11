الجزائر: الوكالة الرسمية تنشر صورًا لبوتفليقة بعد عودته إلى البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نشرت الوكالة الرسمية الجزائرية صورتين تجمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برئيس أركان الجيش ورئيس المزراء المستقيل، في أول صورا جديدة لبوتفليقة بالوكالة منذ بداية المظاهرات ضد ترشحه لولاية خامسة.

واستقبل بوتفليقة نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وقدم الأخير تقريرا حول الوضع الأمني على وخصوصا على طول الحدود، بحسب الوكالة الرسمية الجزائرية.

وجمع لقاء آخر الرئيس برئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيي.

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ويأتي ذلك بعد إعلان بوتفليقة انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تقام في أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لم يمتلك أي نية للترشح.

ووجه بوتفليقة رسالة إلى جموع الشعب الجزائري، بعد التظاهرات التي خرجت ضده لعدم خوضه السباق الرئاسي، تحوي إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

كان الرئيس الجزائري عاد أمس إلى البلاد بعد رحلة قالت السلطات إنها كانت لإجراء فحوصات طبية دورية في جنيف السويسرية.