الجزائر: بوتفليقة يختار نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفًا لأحمد أويحيى.
كما ذكرت قناة النهار الجزائرية، أن بوتفليقة قرر تعيين رمضان لعمامرة نائبًا لرئيس الوزراء.
ويأتي ذلك بعد إعلان بوتفليقة انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تقام في أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لم يمتلك أي نية للترشح.
ووجه بوتفليقة رسالة إلى جموع الشعب الجزائري، بعد التظاهرات التي خرجت ضده لعدم خوضه السباق الرئاسي، تحوي إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وكان نور الدين بدوي حاكمًا لولايات سيدي بلعباس وبرج بوعريريج وسطيف وقسنطينة، كما عمل وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين.
وشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية بين عامي 2015 و2017.
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