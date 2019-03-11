شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط المغربية توقف تشغيل الطائرة 737 ماكس 8 بعد حادث الإثيوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الرباط)

قال مسؤول في شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم (الاثنين)، إن الشركة أوقفت مؤقتاً تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس 8 عقب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا، أمس (الأحد).

وذكر المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن الخطوط المغربية أوقفت أمس تشغيل طائرتها الوحيدة التي دخلت الخدمة من الطراز ماكس 8، ولن تسيرها حتى تستكمل بوينج التحقيقات في هذا الطراز.

وكانت طائرة 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من أديس أبابا، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.