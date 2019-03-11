الجزائر / وزير العدل الجزائري يحثّ القضاة على البقاء على الحياد

قال وزير العدل الجزائري إن على القضاة البقاء على الحياد بعد أن قال أكثر من ألف قاض إنهم لن يشرفوا على الإنتخابات التي ستجرى في أفريل إذا شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيها.
ويطالب آلاف المحتجين بتنحي بوتفليقة بعد أن أعلن خطته الترشح في الانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.
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