شكرا لقرائتكم خبر عن بوتفليقة يعدل عن الترشح ويرجىء الانتخابات الجزائرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم (الاثنين)، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، بحسب ما جاء في نص كلمة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بو تفليقة: «لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ»، في إشارة الى المتظاهرين ضد ترشحه. وأضاف: «لا محلّ لعهدة خامسة»، مشيراً أنه سيتم تشكيل «ندوة وطنية» تقرّ إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخابات «لن أترشح لها بأي حال من الأحوال».