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بوتفليقة يعدل عن الترشح ويرجىء الانتخابات الجزائرية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم (الاثنين)، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، بحسب ما جاء في نص كلمة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بو تفليقة: «لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ»، في إشارة الى المتظاهرين ضد ترشحه. وأضاف: «لا محلّ لعهدة خامسة»، مشيراً أنه سيتم تشكيل «ندوة وطنية» تقرّ إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخابات «لن أترشح لها بأي حال من الأحوال».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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