عاجل.. وزير الداخلية يُعوض أويحي على رأس الحكومة الجزائرية

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير الداخلية، نور الدين بدوي، وزيرا أولا عوض أحمد أويحي، ورمطان لعمامرة نائبًا له.
وقدم الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، إستقالته من قيادة الحكومة الجزائرية.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استقبل، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قدم له استقالته.
ووجه رئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، رسالة إلى الشعب الجزائري أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.
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