نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق يسعى للحصول على تعويض

يسعى جان بيير بيمبا نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق، الذي تمت تبرئته في دعوى استئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، للحصول على تعويض يُقدر بملايين اليورو.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية

أن محاميي بيمبا أصدروا طلبا كتابيا مطولا، اليوم الاثنين، يسألون فيه قضاة المحكمة الدولية منح بيمبا نحو 69 مليون يورو، مضيفة أن هذا المبلغ يتضمن تعويضا عن عشرة أعوام قضاها بيمبا في السجن،وتغطي أيضا التكاليف القانونية والخسارة التي لحقت بالأصول التي يمتلكها بسبب تجميد المحكمة لها.



وألغى قضاة الاستئناف العام الماضي الإدانات الصادرة بحق بيمبا في عام 2016، بوصفه قائداً عسكرياً في تهمتين تتعلقان بجرائم ضد الإنسانية، وثلاث تهم في جرائم حرب لحملة قتل واغتصاب ونهب نفذتها قواته في جمهورية إفريقيا الوسطى في الفترة بين عامي 2002 و2003