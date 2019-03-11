بوتفليقة يكلف نور الدين بدوي بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحكومة المستقيلة نور الدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة. كما قرر بوتفليقة تعيين رمطان لعمامرة وزير الخارجية الأسبق في منصب نائب رئيس الوزارء، وهو منصب مستحدث في الجزائر، إضافة لمنصب وزير الشؤون الخارجية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة استقبل اليوم

وأضافت الوكالة أنه تم خلال اللقاء تعيين نورالدين بدوي في منصب الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كما عين الرئيس بوتفليقة رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية. في منصب نائب رئيس الوزارء، وهو منصب مستحدث في الجزائر، إضافة لمنصب وزير الشؤون الخارجية.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة استقبل اليومالاثنين بالجزائر العاصمة نور الدين بدوي و رمطان لعمامرة.وأضافت الوكالة أنه تم خلال اللقاء تعيين نورالدين بدوي في منصب الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كما عين الرئيس بوتفليقة رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية.

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