واشنطن تعاقب بنكًا روسيًا لدعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على بنك "أفروفينانس موسناربنك" الروسي، على خلفية اتهاماها إياه بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية" - أن "هذه

الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم نظام مادورو "غير الشرعي" وتساهم في الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي تشكل آفات (يعانيها)الشعب الفنزويلي".



وتأتي العقوبات الأمريكية على المصرف الروسي بسبب مبادلاته مع مجموعة النفط الفنزويلية العامة "بي دي في إس إيه".

وكان الرئيس نيكولاس مادورو وجه، في الأول من الشهر الجاري، بنقل المكتب الإقليمي للشركة الوطنية الفنزويلية للنفط "بي دي في إس إيه" من أوروبا إلى العاصمة الروسية موسكو.