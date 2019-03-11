تعيين نور الدين بدوي رئيسا لوزراء الجزائر ورمطان لعمامرة نائبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري الجديد
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ،الاثنين، تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، خلفا لـ أحمد أويحي الذي قدم استقالته.
كما أعلن بوتفليقة تعيين وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء.
كما قع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،الاثنين، على مرسومين رئاسيين يتضمنان سحب الاحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية واحداث وظيفة نائب الوزير الأول، بحسب بيان للرئاسة.
وجاء في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية: إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع مرسومين رئاسيين يتضمن الاول سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرخ في 17 يناير 2019، الـمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية والثاني يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية بشكل شبه يومي ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
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