الان تتابع مسؤول أمريكي: إيران تريد فتح طريق عسكري للحرس الثوري لنقل صواريخ ومقاتلين عبر الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال مسؤول أمريكي: إن إيران تريد فتح طريق عسكري سريع يسمح للحرس الثوري بنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين عبر الشرق الأوسط.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن واشنطن خصصت ميزانية المساعدات العسكرية الخارجية مبلغ خمسة مليارات و300 مليون دولار حول العالم، ومنها 5 مليارات و40 مليون للشرق الأوسط، أي أكثر من 95% من هذه الميزانية.
واعتبر بيان الميزانية أن “الأولوية الأمنية الاستراتيجية في الشرق الأدنى هي مواجهة النفوذ السيئ لإيران” والتأكد من القضاء على داعش وتنمية الشراكات الأمنية الثنائية والجماعية.
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