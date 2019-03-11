لاعب هبوعيل إكسال: فريقنا قادر على البقاء بالممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق هبوعيل إكسال في مباراته الأخيرة بالدوري أمام شقيقه أبناء اللد بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق الكسلاوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 26 نقطة.

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وقال لاعب هبوعيل إكسال، وهيب حبيب الله، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة الأخيرة، إنني "سعيد بإحراز هدفي الأول بقميص الفريق منذ بداية الموسم".

وأضاف أنه "كانت مباراة صعبة خصوصًا وأن الفريقين يصارعان في قاع اللائحة، وبالأخير انتهت المباراة بالتعادل وخرج كلا الطرفين بنقطة غير مرضية لأي منهما سيما وأن الفارق بين الفرق متقارب جدا".

وختم حبيب الله بالقول إننا "نسعى للتعويض في المباريات القادمة، وبدون شك لدينا فريق قوي وأنا أؤمن أننا قادرين على تحقيق البقاء بالدرجة الممتازة في نهاية الموسم".