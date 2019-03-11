علوية: هناك أطباء يقومون بوصفات وهمية للاستفادة ماليا من الضمان

أكد رئيس مصلحة القضايا في الضمان الإجتماعي صادق علوية أن "بعد ان اصبح عددا من معاملات الملفات الطبية ممكننة أصبح إمكانية التدقيق فيها أسهل".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح علوية أنه "تبين أن هناك غش في عدد من المعاملات يقوم بها طبيب وأحد السماسرة"، لافتاً الى أن "الملف هو واحد من 99 ملف جزائي تقدمنا بهم الى الادعاء العام المالي".

وشدد على ان "المكننة سهلت علينا الملاحقة وتحديد قيمة الأموال، وفور تقديم الطلب الى النيابة العامة المالية نصل الى استرداد الأموال ونقوم بإحتسابها"، لافتاً الى أن "هناك أطباء يقومون بوصفات وهمية للاستفادة ماليا من الضمان".