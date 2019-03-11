روحاني: نتطلع لإنجاز مشروع سكك حديد مع العراق

لفت الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده روحاني مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالعاصمة بغداد إلى ان "أيران تتطلّع، في المستقبل القريب، إلى إنجاز مشروع سكك للحديد مع العراق"، مشيراً إلى أنه "أجرى مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين، شملت مختلف الملفات".

كما أشار إلى أن "إيران قدمت، منذ اليوم الأول، المساعدة للعراق في حربه ضد الإرهاب"، موضحا أن بلاده "ترغب في تطوير علاقاتها الأمنية مع بغداد، خصوصا في حربه ضد الإرهاب".