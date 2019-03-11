كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين "نور الدين بدوي" رئيسًا للوزراء خلفاً لـ "أحمد أويحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت الوكالة: إن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قدم استقالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وفقاً لما ورد عن وكالة أنباء إخبارية، في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن تعيين نور الدين بدوي رئيسا لوزراء الجزائر ورمطان لعمامرة نائبًا لرئيس الوزراء.

وكان قد أعلن الرئيس بوتفليقة منذ قليل سحب ترشحه لولاية خامسة، كما أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.