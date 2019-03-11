بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على عدم ترشحه لولاية خامسة، بحسبما نقلته قناة "النهار" الجزائرية مساء يوم الاثنين.
وأفادت قناة "النهار" الجزائرية، بأن الرئيس بوتفليقة أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية
وعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده مساء الأحد بعد قضاء أسبوعين في
وكان بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، قد سافر إلى جنيف في 24 فبراير بعد يومين من خروج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاج ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
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