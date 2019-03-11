الجزائر / ألف قاضٍ جزائري يرفضون الإشراف على الإنتخابات إذا شارك فيها بوتفليقة

وكالات - قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الإنتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الإحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.

وقال القضاة في بيان اليوم، الإثنين 11 مارس 2019، إنهم سيشكلون إتحادا جديدا.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر أمس الأحد بعد أن خضع للعلاج في سويسرا. ورفض المحتجون عرضه عدم إكمال مدته إذا فاز في الإنتخابات.