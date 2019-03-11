عميد طب الأزهر ينفي استقالة مدير مستشفى الحُسين الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نفى الدكتور أحمد سليم عميد طب الأزهر بنين بالقاهرة، مدير عام المستشفيات الجامعية، ما تم تداوله عن استقالة الدكتور إبراهيم الدسوقي مدير عام مستشفى الحسين من منصبه.

وقال سليم في تصريح لمصراوي، الإثنين، أن مدير مستشفى الحسين حصل على إجازة بسبب ظروف والده الصحية، الذي يعالج بالرعاية المركزة.

وأشار عميد طب الأزهر، إلى أن العمل بمستشفى الحسين الجامعي يجرى على قدم وساق، وجميع الأقسام تعمل بشكل جيد.

يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت أنباء حول استقالة الدكتور ابراهيم الدسوقي مدير عام مستشفى الحسين الجامعي من منصبه، وترتب عليها استقالات جماعية من فريق العمل بالمستشفى.