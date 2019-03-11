محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
نفى الدكتور أحمد سليم عميد طب الأزهر بنين بالقاهرة، مدير عام المستشفيات الجامعية، ما تم تداوله عن استقالة الدكتور إبراهيم الدسوقي مدير عام مستشفى الحسين من منصبه.
وقال سليم في تصريح لمصراوي، الإثنين، أن مدير مستشفى الحسين حصل على إجازة بسبب ظروف والده الصحية، الذي يعالج بالرعاية المركزة.
وأشار عميد طب الأزهر، إلى أن العمل بمستشفى الحسين الجامعي يجرى على قدم وساق، وجميع الأقسام تعمل بشكل جيد.
يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت أنباء حول استقالة الدكتور ابراهيم الدسوقي مدير عام مستشفى الحسين الجامعي من منصبه، وترتب عليها استقالات جماعية من فريق العمل بالمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد طب الأزهر ينفي استقالة مدير مستشفى الحُسين الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.