ماي تتوجه إلى ستراسبورغ لإجراء محادثات مباشرة مع رئيس المفوضية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ)
تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية؛ لإجراء محادثات مباشرة مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في وقت لاحق الليلة.
ذكر ذلك تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نبأ عاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني غدا الثلاثاء، على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حال رفض النواب البريطانيون الخطة فإن واحد من أمرين من المرجح حدوثه؛ الأول هو أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من دون اتفاق، والثاني هو إرجاء موعد المغادرة.
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