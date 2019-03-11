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أول صورة لبوتفليقة بعد عودته مع قائد أركان الجيش

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، أول صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد عودته من رحلته العلاجية بجنيف.

والتقطت الصورة لدى استقبال بوتفليقة بالجزائر العاصمة نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

و خلال هذا اللقاء قدم الفريق أحمد قايد صالح تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود.

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