الان تتابع عاجل.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو جيش فنزويلا للتحرك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، الاثنين، الجيش الفنزويلي انتهاز فرصة فرض العقوبات الأمريكية والعمل على تعزيز الديمقراطية وإعادة بناء البلاد. Advertisements ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مستشار الأمن القومي الأمريكي قوله إنه على جيش فنزويلا حماية جوايدو بصفته رئيسًا مؤقتًا للبلاد. وأضاف أن سوء إدارة مادورو وفساده يسببان معاناة لا نهائية لشعب فنزويلا.

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