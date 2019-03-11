حمادة: الاتحاد الأوروبي هو الذي لم يوجه الدعوة للغريب إلى مؤتمر بروكسل

أكد النائب مروان حمادة في حديث تلفزيوني أن "الاتحاد الأوروبي هو الذي لم يوجه الدعوة لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى مؤتمر بروكسل"، مشيرا الى ان "ذهاب وزراء إلى المؤتمر للدفاع عن النظام السوري كإطلاق النار على أنفسنا".

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