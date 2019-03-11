الرئيس الجزائري يعين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء

اعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفا لأحمدأويحيى، وفقا سكاى نبوز

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