مهلة أسبوعين لنقابة المهندسين لتقديم مقترحاتها حول القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

منحت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، نقابة المهندسين مهلة أسبوعين لتجهيز رؤيتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 لعرضها على لجنة الإسكان خلال أسبوعين للبدء في مناقشة مشروع القانون.

وأوضح والي، أن "مشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 له أهميته ولابد أن يكون تحت نظر اللجنة ووجهة نظر نقابة المهندسين نظراً لكون النقابة هي الجهة المنفذة والمرتبطة بالقانون لذا لابد أن تكون على دراية كاملة بكافة السلبيات والايجابيات بشأن القانون الحالي والنقاط التي تحتاج إلى معالجة قانونية".

ووافقت اللجنة على إرجاء عرض ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة المهندسين المقدم من النائبة شيرين فراج حتى تتقدم نقابة المهندسين برؤيتها بشأن مشروع القانون المقدم.

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لكن النائبة شيرين فراج أصرت على مناقشة مشروع القانون، ولكن أعضاء اللجنة رفضوا بالإجماع على عرض مشروع القانون لحين ورود رؤية ومقترحات نقابة المهندسين بشأن مشروع القانون المعروض على اللجنة.

وأكد المهندس هاني صاحي نقيب المهندسين، أن النقابة سوف تتقدم برؤية خاصة بها خلال أسبوعين من الآن لعرضه على اللجنة.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق على منح نقابة المهندسين مهلة أسبوعين لتجهيز رؤيتها ومقترحاتها لعرضها على اللجنة خلال أسبوعين بشأن مشروع القانون المعروض

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