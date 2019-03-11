ترامب يقترح موازنة بقيمة 4.75 تريليون دولار تتضمن 8.6 مليار لبناء الجدار الحدودي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب أرسل، اليوم الإثنين، موازنة مقترحة قياسية تبلغ 75ر4 تريليون دولار أمريكي إلى الكونجرس.

وأشار الموقع، إلى أن ترامب دعا في الموازنة المقترحة إلى زيادة ميزانية الدفاع بقيمة 5%، وخفض الإنفاق على برامج حماية الفقراء بقيمة 9ر1 تريليون دولار، وكذلك توفير 6ر8 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي المثير للجدل.