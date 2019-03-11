محافظ الوادي الجديد: نقل ضحايا الطائرة المنكوبة على نفقة الخطوط الجوية الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن إنهاء إجراءات شهادات الوفاة تمهيدًا لدفن ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة بالتنسيق مع السفارة المصرية بأديس أبابا، وتتحمل الخطوط الجوية الإثيوبية نفقة نقل جثامين ضحايا الحادث إلى القاهرة.

وأكد "الزملوط"، على التواصل مع السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، َالذي أوضح أن سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا الطائرة الإثيوبية ونقلها إلى العاصمة أديس أبابا، لافتًا إلى أن الخارجية المصرية تتابع باهتمام بالغ كافة التفاصيل وآخر المستجدات لتسهيل الإجراءات.

وأوضح المحافظ، أن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتكفل بنقل جثامين الضحايا إلى القاهرة، وستقوم سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بالعمل على استصدار شهادات الوفاة للضحايا بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية، لافتًا إلى أن الضحايا هم

1- دعاء عاطف عبد السلام.

2- سوزان محمد أبو الفرج.

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3- ناصر فتحي العزب دوبان.

4- أشرف محمد عبد الحليم التركي.

5- عبد الحميد فراج محمد مجلي.

6- عصمت عبد الستار طه عرنسة.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت، أمس الأحد، عن تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا ضمنهم طاقم الطائرة، لقوا مصرعهم جميعًا.

وكان من بين ركاب الطائرة، 10 أشخاص من 4 جنسيات عربية مختلفة، وبينهم 6 مصريين ومغربيين اثنين، وسوداني ويمني بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 من الولايات المتحدة.