وزيرة خارجية النرويج تصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: وصلت إينى ماري إريكسين سورايدي وزيرة خارجية النرويج، مساء الإثنين، مطار القاهرة الدولي في زيارة للبلاد تستغرق يومين. ومن المقرر أن يلتقي سامح شكري وزير الخارجية مع الوزير النرويجية ، لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها خاصة في مجالات الاست​ثمار والاقتصاد بالإضافة الي القضايا الإقليمية والدولية .

وأنهت سلطات المطار، إجراءات وصول الوزيرة باستراحة كبار الزوار، وكان في انتظارها عدد من العاملين بالسفارة النرويجية بالقاهرة.

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