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الان تتابع دولة عربية توقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس 8 بعد الحادث الإثيوبي والان مع التفاصيل
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لسلامة المسافرين
الخليج 365-متابعات
أوقفت شركة الخطوط الملكية المغربية مؤقتا تشغيل الطائرة بوينج 737
ماكس 8 عقب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.
كانت طائرة 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من أديس أبابا أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.
وذكر مسؤول مغربي، اليوم، الاثنين لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه أن الخطوط الملكية المغربيةأوقفت أمس تشغيل طائرتها الوحيدة التي دخلت الخدمة من الطراز ماكس8، ولن تسيرها حتى تستكمل بوينج التحقيقات في هذا الطراز.
وأضاف المسؤول أن وقف تشغيل الطائرة لن يؤثر على عمليات الشركة
المغربية، مشيرا إلى أن الشركة لديها طائرة ثانية من الطراز ماكس 8
لم تدخل الخدمة حتى الآن.
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