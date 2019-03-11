القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة وظيفة باحث/ ة في المتحف الفلسطيني. ملخص الوظيفة المسمى: باحث/ باحثة - Researcher الدائرة: مشروع الأرشيف الرقمي في المتحف الفلسطيني. التبعية: مدير مشروع الأرشيف الرقمي. المكان: المتحف الفلسطيني – بيرزيت وفلسطين التاريخية. العقد: وظيفة بدوام كامل، عقد سنوي. السفر والمهام الخارجية: فلسطين التاريخية والأردن ولبنان. نطاق العمل: البحث عن مواد للأرشيف. المهام والمسؤوليات الرئيسية تحت الإشراف المباشر لمدير مشروع الأرشيف الرقمي، سيقوم الباحث بالمهام التالية: تنفيذ مهام بحثية مكتبية وميدانية لتحديد الأرشيفات المهددة والممكن أرشفتها، والمساهمة في تقييمها وأرشفتها. تصنيف وتوثيق وتحضير المواد والمجموعات لفريق التصوير والرقمنة، خاصة عند أرشفتها خارج مقر المتحف. جمع وتخزين والحفاظ على المجموعات لأرشفتها، وتوثيق المواد الرقمية المؤرشفة. إضافة وتعديل البيانات الوصفية للمواد الأرشيفية (Meta Data) من خلال البرامج المتوفرة. إجراء البحث التاريخي اللازم لكتابة الوصف الدقيق للمجموعات. كتابة التقارير البحثية عن مواد المجموعات والمواد المؤرشفة لاستخدامها في المطبوعات أو الإعلام، أو أية وسائل أخرى. مساعدة وتوجيه الباحثين والقيّمين والفنانين للبحث ضمن المجموعات والمواد الأرشيفية. القيام بمهام الأرشفة ضمن أولويات المشروع وخطته. تنفيذ أية مهام أخرى ذات علاقة، حسب ما يتطلبه سير المشروع. نطاق الصلاحيات والإشراف Advertisements الباحث مسؤول عن البحث عن مجموعات أرشيفية في فلسطين المحتلة عام 1948 بالتحديد، ضمن خطة سير العمل المتفق عليها لإنجاز المشروع. المرؤوسون المباشرون: لا يوجد العلاقات الداخلية: فريق المشروع وموظفو المتحف ذوو العلاقة. العلاقات الخارجية: الأفراد والمؤسسات وأصحاب المجموعات. المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها في العلوم الاجتماعية أو التاريخ أوالعلوم الإنسانية، أو أي تخصص ذي علاقة. المهارات والقدرات خبرة عملية موثقة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الأبحاث ذات العلاقة بالتخصصات ا لمذكورة. إلمام بالتاريخ فلسطين بشكل عام، وبالتاريخ الفلسطيني الحديث بشكل خاص (أحداث القرنين التاسع عشر والعشرين). معرفة جيدة بمبادئ وممارسات الأرشفة. معرفة بأساسيات العمل المتحفي ونظريات الترميم والحفاظ على المجموعات. معرفة بأساسيات الأرشفة الرقمية ومعايير البيانات الوصفية (meta data) وإدارة الأرشيفات الرقمية. إجادة استخدام قواعد البيانات، ويفضل المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الإلمام باستخدام برامج معالجة الصور الرقمية، مثل أدوبي سوت (فوتوشوب، لايت روم، بريدج). مهارة باستخدام برامج العمل المكتبي، مثل ميكروسوفت أوفس والبريد الإلكتروني. مهارة عالية بالكتابة وإعداد الأبحاث باللغة العربية والإنجليزية. يفضل أن يكون المتقدم من سكان شمال فلسطين التاريخية. أن يكون المتقدم حائزًا على رخصة سياقة سارية المفعول. السمات الشخصية مهارات تواصل ممتازة، كتابة ومحادثة. القدرة على تحليل وتنفيذ متطلبات ومهام المشروع. القدرة على العمل ضمن فريق متعدد المهام. الاستعداد للسفر محليًا ودوليًا لإنجاز مهام أرشفة ضمن متطلبات المشروع. آخر موعد للتقديم: 17 آذار (مارس) 2019. للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

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