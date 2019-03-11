العثور على جثة أربعينية وهي معلقة بحبل ويداها مكبلتان بمنزلها بالمحمرة

تم العثور على السيدة س.ط (45 عاما) جثة داخل منزلها العائلي عند اطراف بلدة المحمرة في عكار، وهي معلقة بحبل ويداها مكبلتان إلى الخلف.
وقد حضرت عناصر قوى الأمن الداخلي في وحدة الشرطة القضائية والادلة الجنائية والطبيب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات هذه الحادثة.
يشار إلى أن الضحية ام لـ4 اولاد وزوجها يعاني من امراض عصبية.
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