شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام جزائرية. وقال “بوتفليقة”: “واجبي العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة للأجيال القادمة، معلنا عن تغيير جذري في تشكيلة الحكومة الجزائرية”. وأكد بوتفليقة أنه لم يكن لديه النية قط للترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا: “حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب”، معلنا تفهمه الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري.

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