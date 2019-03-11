بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الفريق أحمد قايد صالح قدم خلال اللقاء تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على الحدود.

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