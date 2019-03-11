مصرع 21 موظفًا بالأمم المتحدة في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن مالا يقل عن 21 موظفًا بهيئة الأمم المتحدة من بين ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد.
ووصف جوتيريش - خلال خطابه في افتتاحية الاجتماع السنوي "للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة" - الحادث بـ"مأساة عالمية ضربت وتراً حسّاساً بداخلنا وأن الأمم المتحدة تقف متحدة في الحزن"، منوهًا إلى أن الموظفين الأمميين أتوا من شتى بقاع العالم ولديهم جميعًا أمرًا واحدًا مشتركًا - وهو روح أو نية خدمة شعوب
ولفتت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين إلى أن اجتماع اللجنة الأممية قد بدأ بوقوف مئات الوفود المشاركة فيه دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث البالغ عددهم 157 قتيلًا، كذلك بدأ مجلس الأمن التابع للهيئة الدولية أيضًا اجتماعه بشأن أفغانستان بوقوف الدبلوماسيون دقيقة حداد تكريمًا لأرواح هؤلاء الذين قضوا نحبهم من جراء الحادث.
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