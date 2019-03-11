مذكرة توقيف وجاهية بحق 4 اشخاص وكاتب في محكمة بعبدا بجرائم رشى وتأجيل جلسات محاكمة

اصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق ج.س و ط.هـ و ورفيقيهما أ.ي و خ.ي ، بالإضافة الى كاتب في محكمة بعبدا بجرائم رشى وتدخل في عمل السلطات القضائية (تأخير ملفات وتأجيل جلسات محاكمة) وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع.

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