خامنئي: قاسم سليماني وضع روحه عدة مرات في معرض خطر هجوم الاعداء

لفت مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي خلال تقليده قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني وسام ذوالفقار إلى أن "سليماني وضع روحه عدة مرات في معرض خطر هجوم الاعداء"، مشيراً إلى ان "الجمهورية الاسلامية لديها الكثير من العمل معه".

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