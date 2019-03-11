«بوتفليقة» يستجيب للمتظاهرين.. وينسحب من الانتخابات

اليوم الجديد
أعلن رئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، في رسالة إلى الشعب، تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019، وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
وأوضح رئيس الجمهورية، في هذه الرسالة، أنه سيتم إجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي، عقب الندوة الوطنية المستقلة، تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وأكد الرئيس، أن ظروفه الصحية لا تسمح له بالاستمرار في الحكم، خلال الفترة المقبلة.
وجاء إعلان الرئيس بعد موجة احتجاجات، طالب فيها الجزائريون انسحاب الرئيس من...
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