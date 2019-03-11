كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إثيوبيا.. 3 دول تعلق العمل بطراز طائرة بوينغ المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ساعات من قرار إثيوبيا، أعلنت ثلاث دول، الاثنين، وقف العمل بطائرات بوينغ من طراز" 737 ماكس 8"، الذي كانت الطائرة الإثيوبية المنكوبة واحدة منه.

وقررت كل من الصين وإندونيسيا والمغرب وقف استخدام الطراز الطائرة المنكوب، الذي تعرض إلى انتقادات لاحتمال وجود أعطال، على الرغم من حداثة الطائرة التي دخلت الخدمة في 2017.

وكانت طائرة من طراز "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإثيوبية قد تحطمت، الأحد، بعد دقائق من إقلاعها في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

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وسارعت الشركة الإثيوبية، بعيد الكارثة، إلى إخراج أسطول طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" عن الخدمة، وقالت في تغريدة عبر "تويتر" أن وقف العمل بهذه الطائرات سيستمر إلى إشعار آخر، حتى تظهر نتائج التحقيق في أسباب الحادث الذي شهدته إحدى الطائرات من هذا الطراز.

وفي الصين، أوعزت الهيئة المنظمة للطيران لشركات الطيران المحلية بتعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وقالت الهيئة الصينية في بيان، إنها ستخطر شركات الطيران بالموعد الذي يمكنها فيه استئناف عمل هذه الطائرات بعد الاتصال بشركة بوينغ وإدارة الطيران الاتحادية الأميركية لضمان سلامة الرحلات الجوية.

ومن جانبها، دعت وزارة النقل في إندونيسيا كافة شركات الطيران العاملة في البلاد إلى الامتناع عن استخدام الطائرة الأميركية الصنع، التي فقدت البلاد واحدة مثلها في أكتوبر الماضي في ظروف تشبه تقريبا فاجعة الطائرة الإثيوبية.